FC Porto e Benfica disputam esta quinta-feira o segundo clássico nesta quadra natalícia, desta feita para a 16.ª jornada da Liga. O pontapé de saída do encontro está agendado para as 21h00, no Estádio do Dragão.



Após a vitória portista por 3-0 para a Taça de Portugal, este clássico fica marcado pelas baixas nas duas equipas, pela saída de Jorge Jesus substituído por Nélson Veríssimo - e pelo regresso de Sérgio Conceição ao banco azul e branco, depois de cumprir castigo.



No FC Porto, as maiores dúvidas prendem-se com o ataque, já que Evanilson está castigado e Luis Díaz testou positivo à covid-19. Pepe, Marcano e Grujic surgem no boletim clínico portista.



O Benfica de Nélson Veríssimo deve apresentar mudanças em todos os setores. Otamendi cumpre castigo, Grimaldo testou positivo à covid-19, Darwin, Lucas Veríssimo, Nemanja Radonjic e Rodrigo Pinho estão lesionados.



CONFIRA AQUI OS ONZES PROVÁVEIS DO FC PORTO-BENFICA.