[atualizado]



Sérgio Vieira já não é treinador do Sporting Clube Farense, confirmou o Maisfutebol junto de fonte da SAD algarvia, depois de o Record ter avançado a informação.



O treinador e a direção acertaram os termos da separação numa reunião mantida neste domingo, horas depois da derrota sofrida em Tondela.



Sérgio Vieira, 38 anos, foi o responsável pelo regresso do Farense ao escalão maior e era um nome respeitado e apreciado no São Luís. A direção, sabe o nosso jornal, aguentou o técnico «até não ser mais possível» continuar a ligação entre as partes. Pelo menos na perspetiva de quem dirige o clube.



O treinador, ainda antes da visita a Tondela, dizia que «duas ou três vitórias» colocariam o Farense perto da zona europeia. Não terá tempo para isso.



Apesar dos bons resultados conseguidos a jogar em Faro - a equipa iniciou a época tendo o Estádio Algarve como 'casa' -, o Farense chega à 16ª jornada no último lugar e apenas com três vitórias.



Os leões de Faro já iniciaram as conversações junto de alguns treinadores, mas o nome do sucessor de Sérgio Vieira ainda não está escolhido.