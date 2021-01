O Galatasaray informou este domingo que iniciou negociações com o Benfica para o empréstimo de Gedson Fernandes.

O médio de 22 anos está atualmente cedido ao Tottenham, mas vai, ao que tudo indica, prosseguir a carreira no emblema de Istambul, também a título de empréstimo.

«Foram iniciadas negociações oficiais com o Benfica no que diz respeito à transferência temporária do jogador profissional de futebol Gedson Carvalho Fernandes para o nosso clube», escreveu o clube turco, numa curta nota nas redes sociais.

Gedson chegou há um ano ao Tottenham, numa cedência que contemplava uma opção de compra de 50 milhões de euros. No entanto, o internacional jovem por Portugal não conseguiu convencer José Mourinho, técnico dos spurs, e esta temporada foi apenas utilizado duas vezes pelo treinador português.

Agora, ao que tudo indica, vai mudar-se para o Galatasaray e conhecer o terceiro clube na carreira.