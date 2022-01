O Benfica descartou John Textor, informou a SAD à CMVM.

Em comunicado enviado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, a sociedade da Luz explica que informou o investidor norte-americano da posição do clube, «que não pretende prosseguir os contactos informais» que as duas partes mantiveram «após o ato eleitoral realizado em 2021, por entender que os mesmos não são oportunos neste momento».

O clube da Luz falou várias vezes com John Textor, que surgiu na esfera encarnada ainda com Luís Filipe Vieira como presidente e como potencial comprador das ações que José António dos Santos, o maior acionista privado da SAD da Luz, detém.

Após a Operação Cartão Vermelho, a detenção de Luís Filipe Vieira e a passagem de Rui Costa para a presidência do, o Benfica continuou a falar com o norte-americano e, refere agora, que esses contactos «destinaram-se, essencialmente, a melhor compreender o interesse do Sr. John Textor na Benfica SAD e não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto».

O acordo com José António dos Santos, conhecido como Rei dos Frangos, previa inicialmente a compra de 25 por cento da SAD do Benfica, mas essa percentagem, entretanto, diminuira para 16 por cento.

O empresário norte-americano investiu em vários clubes de futebol nos últimos tempos, como são os casos de Crystal Palace, de Inglaterra, Botafogo, no Brasil, e do RWD Molenbeek, da Bélgica.

COMUNICADO

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa que tomou conhecimento que o seu acionista Sport Lisboa e Benfica, titular de ações representativas do seu capital social da categoria A, informou hoje o Sr. John Textor que não pretende prosseguir os contactos informais que o Sport Lisboa e Benfica e o Sr. John Textor mantiveram após o ato eleitoral realizado em 2021, por entender que os mesmos não são oportunos neste momento. Da parte do Sport Lisboa e Benfica, esses contactos, enquadrados no âmbito das habituais interações entre o Sport Lisboa e Benfica, enquanto clube fundador e acionista maioritário, e entidades que revelem interesse na Benfica SAD, destinaram-se, essencialmente, a melhor compreender o interesse do Sr. John Textor na Benfica SAD e não tiveram por objeto qualquer operação ou projeto em concreto. Tendo concluído que não pretende prosseguir esses contactos, o Sport Lisboa e Benfica entendeu comunicar esta sua decisão à Benfica SAD, para que seja divulgada ao mercado pelos meios de comunicação legalmente previstos. Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD Lisboa, 31 de janeiro de 2022