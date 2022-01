O FC Porto inscreveu o avançado Fernando Andrade na Liga.

O jogador brasileiro está, assim, disponível para voltar a vestir a camisola 38 dos dragões, tal como em 2018/19, quando foi contratado ao Santa Clara.

Fernando Andrade, de 29 anos, esteve emprestado aos turcos do Sivasspor e do Rizespor nas duas últimas temporadas. Já esta época, foi cedido ao Al-Fayha, mas o empréstimo terminou mais cedo devido a uma rotura de ligamentos no joelho direito sofrida logo em agosto.

Desde então, o avançado brasileiro regressou a Portugal e tem recuperado nas instalações do FC Porto, tal como Sérgio Conceição explicou há alguns dias.

Fernando Andrade tem contrato com os azuis e brancos por mais uma época e meia, até junho de 2023.