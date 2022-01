O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Tiago Coser, central proveniente da Chapecoense, até 2026.

Ainda com idade júnior, Tiago Coser, nascido a 16 de janeiro de 2004, chega aos encarnados depois de um percurso feito na Chapecoense. Na equipa principal do «Verdão do Oeste», fez 12 jogos em 2021.

Coser fez toda a formação na Chapecoense e já era um atleta que estava a ser negociado pelo Benfica há cerca de três meses.

O internacional sub-17 pelo Brasil estreou-se pela equipa principal da Chapecoense aos 17 anos, tendo ainda feito, em 2021, nove jogos pelos sub-20 do emblema brasileiro.

A chegada do jovem atleta brasileiro à Luz acontece no fecho de um mercado de transferências que já teve, esta segunda-feira, uma saída no mesmo setor: o central português Ferro foi cedido ao Hajduk Split, da Croácia.