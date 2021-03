A Federação Moçambicana de Futebol anunciou o despedimento do selecionador Luís Gonçalves, justificando a medida com o «incumprimento de alguns objetivos colocados», depois de a seleção ter falhado o apuramento para a Taça das Nações Africanas (CAN).



O treinador português estava no cargo desde 2017, tendo substituído Abel Xavier. Para além de Luís Gonçalves, foram igualmente despedidos os restantes elementos da equipa técnica: Tiago Capaz, João Pereira, Nasser Carimo, Florêncio Tembe e Manuel Valoi.



«A decisão foi tomada após uma análise ao desempenho da seleção nacional, tendo-se verificado o incumprimento de alguns objetivos colocados, que passavam, principalmente, pela qualificação para a Taça das Nações Africanas Camarões2021», explica a Federação Moçambicana de Futebol.