Tal como o Maisfutebol admitira no dia 29 de maio, a Liga de Clubes antecipou a próxima Assembleia Geral Extraordinária de 9 para 8 de junho. Um dos objetivos passa por aprovar a adenda relativa às cinco substituições a tempo de ter esta norma em vigor na 26ª jornada - a segunda depois da retoma.



«A Liga Portugal informa que, no próximo dia 8 de junho, pelas 15H00, no Largo Primeiro de Dezembro 43, 4000-04 Porto, irá realizar uma Assembleia Geral Extraordinária ao abrigo do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 38.º, no n.º 1, do artigo 40.º, no n.º 1, do artigo 41.º e nos n.os 1 e 2, do artigo 42.º dos Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (Estatutos).»