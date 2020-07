O futebolista do FC Porto, Zé Luís, vai falhar a final da Taça de Portugal ante o Benfica, marcada para este sábado, no Estádio Cidade de Coimbra (20h45).

A revelação foi feita pelo próprio jogador cabo-verdiano, numa mensagem através da rede social Instagram, na qual escreveu.

«Não vou estar presente no campo para ajudar os meus colegas, mas estarei para os apoiar, porque todos contam, fiz parte dessa caminhada, querendo ou não…», escreveu, sem mais explicações.

Sobre o treino desta sexta-feira, não constava qualquer problema físico do antigo jogador do Spartak: apenas que Luis Díaz e Mathus Uribe realizaram trabalho à parte do restante plantel, com vista à recuperação para o último jogo da época 2019/2020.