O Sporting informou ter recebido esta quinta-feira o relatório final do grupo de trabalho constituído com vista à introdução do sistema de I-Voting - votação online à distância - nas assembleias gerais do clube, sejam elas comuns ou eleitorais.

Em comunicado, a direção leonina informa que «não se identificam normas legais que impeçam a introdução do I-Voting» e explica que, não obstante a introdução deste sistema, o modelo tradicional das assembleias gerais manter-se-á, na sua génese, inalterado, com espaço para períodos para debate, votação, formulação de perguntas e apresentação de propostas.

A aplicação do I-Voting terá ainda de ser ratificada nos Estatutos do clube, que terão de incluir uma nova norma que abranja este sistema e que dependerá da aprovação dos sócios em AG.

No mesmo comunicado, o Sporting, congratula-se com aquilo que diz representar um «passo totalmente inovador e pioneiro».