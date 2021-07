Naquele que foi o último ensaio dos dragões antes do arranque da Liga, o FC Porto entrou forte e aos quatro minutos já estava em vantagem no marcador, graças a uma grande penalidade convertida por Sérgio Oliveira após falta sobre Nanu. O jogo complicou-se depois, e o dragão acabou por ser palco de uma verdadeira montanha russa, a que faltaram apenas os passageiros: os adeptos, que, desta vez, tiveram de ficar de fora do jogo de apresentação.

Sérgio Conceição fez várias mudanças ao onze apresentado nos encontros frente à Roma e ao Lille, apostando em vários dos jogadores jovens do plantel.

Com o 10 nas costas, Francisco Conceição não acusou o peso da nova camisola. O jovem portista trouxe velocidade e irreverência pelo corredor direito, estando envolvido em várias situações de perigo na primeira parte.

No corredor oposto, embalado pela excelente prestação na Copa América, Luis Díaz foi sinónimo de perigo. O jogador colombiano foi uma dor de cabeça para os defesas do Lyon, aliando a técnica à velocidade.

Aos 30 minutos, os dragões aumentaram a vantagem graças a um belíssimo golo de Fábio Vieira, que rematou de primeira na área após um passe teleguiado de Luis Díaz, num lance que tinha começado com Francisco Conceição.

Estava feito o 2-0, mas o dragão não podia respirar fundo. Aliás, após a pressão inicial do FC Porto, o Lyon, que teve na baliza o português Anthony Lopes, começou a aproveitar as perdas de bola portistas para se aproximar da baliza de Diogo Costa.

Mas viria a ser num lance de bola parada que, aos 41 minutos, Marcelo aproveitou uma desatenção da defesa portista na área, durante a conversão de um livre, para reduzir para 2-1.

As muitas substituições foram cortando um pouco o ritmo do jogo na fase inicial da segunda parte, mas o Lyon ia criando perigo, aproveitando as muitas perdas de bola que os portistas foram tendo, assim como algumas falhas de marcação. E, aos 54 minutos, Toko Ekambi fez o empate após um cruzamento de Cornet.

Grujić, que tinha entrado já na segunda parte, teve de sair por problemas musculares.

Depois, a montanha russa entrou na fase mais frenética e em cinco minutos o marcador mexeu por quatro vezes. Pepe, que entrou na segunda parte, voltou a colocar os dragões em vantagem aos 80 minutos, ao cabecear na área na sequência de um canto.

Mas os dragões mal conseguiram respirar fundo porque a resposta não tardou e veio de um velho conhecido. Islam Slimani, pouco depois de entrar, e um minuto após o golo de Pepe, voltou a marcar aos dragões. É o sétimo golo do argelino ao FC Porto nos últimos cinco jogos (marcou oito vezes aos dragões no total).

O FC Porto respondeu pelos dois nomes fortes do ataque: Toni Martínez e Mehdi Taremi, que selaram o resultado final em 5-3.

Sinais positivos, mas também negativos dos dragões no último teste, numa altura em que falta uma semana para o arranque do FC Porto na Liga.