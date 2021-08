Andreas Samaris anunciou, através das redes sociais, a saída do Benfica.



«Tudo que é bom tem um fim. Com esta revogação de contrato, o meu ciclo acabou aqui na nossa equipa. Um OBRIGADO é pouco para agradecer todas as pessoas que trabalharam comigo ao longo destes sete anos maravilhosos», escreveu nas redes sociais.



O internacional grego termina assim o percurso de sete anos nos encarnados durante o qual somou 196 jogos e conquistou oito títulos, entre os quais quatro campeonatos.



Samaris chegou ao Benfica em 2014 oriundo do Olympiakos e após ter jogado com regularidade nos primeiros anos, acabou por perder espaço no plantel.