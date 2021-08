O Middlesbrough confirmou a contratação de Andraz Sporar por empréstimo do Sporting, tal como o Maisfutebol já tinha noticiado.

O avançado esloveno já tinha feito exames médicos há alguns dias, como o treinador do Boro revelou, mas um problema entre o jogador e os leões atrasou a oficialização do negócio.

Depois do empréstimo ao Sp. Braga, na segunda metade da época passada, Sporar é novamente cedido, desta feita ao clube do championship inglês.

De resto, o Boro não detalhou se o empréstimo contempla ou não uma opção de compra.

We're delighted to confirm the loan signing of @andrazsporar90! ✍️ #UTB