Joelson Fernandes está próximo de ser reforço do Basileia.

O Maisfutebol sabe que o jogador está a fazer exames médicos de modo a concluir um empréstimo de uma época, com opção de compra dos suíços e de recompra do Sporting.

Joelson é produto da formação do Sporting. Já conta com quatro jogos oficiais com a camisola dos «leões», jogador em 2019/2020. Nesta temporada jogou duas vezes pela equipa B. Não sendo uma das opções de Rúben Amorim para o ataque, o jogador de 18 anos tem uma oportunidade para evoluir fora de Portugal.

