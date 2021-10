O Grupo B da Liga 3 está ao rubro. Três equipas partilham o comando, realizada que está a sétima jornada. Torreense, Real e União de Leiria têm 14 pontos, com o Amora - venceu o Sporting B por 3-0 - a aparecer logo a seguir, com 13 pontos.



No Grupo A, o líder Oliveirense deixou dois pontos na sempre difícil visita a Fafe. Tem agora um ponto de vantagem sobre o surpreendente São João de Ver e dois sobre a equipa B do Sp. Braga e do Lourosa.



GRUPO A



Resultados da 7ª jornada:



São João de Ver-Vitória Guimarães B, 1-0

Canelas-Lusitânia Lourosa, 1-0

Felgueiras-Pevidém, 0-1

Anadia-Montalegre, 0-2

Fafe-Oliveirense, 0-0

Sp. Braga B-Sanjoanense, 3-1



Classificação:



1. Oliveirense, 14 pontos

2. São João de Ver, 13 pontos

3. Sp. Braga B, 12 pontos

4. Lusitânia Lourosa, 12 pontos

5. Canelas, 11 pontos

6. Vitória Guimarães, 10 pontos

7. Felgueiras, 10 pontos

8. Fafe, 9 pontos

9. Sanjoanense, 9 pontos

10. Montalegre, 9 pontos

11. Anadia, 4 pontos

12. Pevidém, 4 pontos



GRUPO B



Resultados da 7ª jornada:



Alverca-União de Santarém, 3-1

Cova da Piedade-Real, 2-3

U. Leiria-Oliveira do Hospital, 2-2

Oriental Dragon-Torreense, 2-2

Amora-Sporting B, 3-0

Vitória Setúbal-Caldas (22 de dezembro)



Classificação:



1. Torreense, 14 pontos

2. Real, 14 pontos

3. U. Leiria, 14 pontos

4. Amora, 13 pontos

5. Caldas, 10 pontos

6. Alverca, 10 pontos

7. Vitória Setúbal, 9 pontos (-1 jogo)

8. Sporting B, 7 pontos

9. Cova da Piedade, 7 pontos

10. Oriental Dragon, 6 pontos

11. Oliveira do Hospital, 4 pontos

12. União de Santarém, 3 pontos