O Benfica anunciou um acordo com o Borussia Dortmund para a contração de Julian Weigl.

O médio alemão chegará a Lisboa nos próximos dias, de acordo com os encarnados, que pagam 20 milhões de euros ao clube alemão pela transferência.

Falta, portanto, Weigl assinar contrato, o que ainda não foi feito conforme indica o comunicado do Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

No site oficial, o Benfica explica que «o processo de transferência vai agora seguir os trâmites habituais no começo de janeiro, sendo o internacional alemão, de 24 anos, aguardado em Lisboa nos primeiros dias do novo ano para dar cumprimento às formalidades normais antes de se proceder à assinatura do contrato e respetiva oficialização do negócio».

Weigl é um médio de 24 anos, que chegou ao Borussia Dortmund em 2015, transferido do TSV 1860 Munique.

Internacional pela seleções jovens, estreou-se pela Mannschaft em maio de 2016 e foi um dos escolhidos de Joachim Low para o Euro 2016, que Portugal venceu.

Eis o comunicado do Benfica à CMVM:

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador Julian Weigl, pelo montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros). Mais se informa que o referido acordo está dependente da celebração de contrato de trabalho desportivo com o jogador e da realização de exames médicos. Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD Lisboa, 31 de dezembro de 2019