O avançado Hugo Firmino está de volta ao Cova da Piedade e é o primeiro reforço do clube da II Liga no mercado de transferências de janeiro do próximo ano.

Firmino representou o clube da margem sul do Tejo entre 2017 e 2019, período no qual realizou 79 jogos e marcou 12 golos em duas das mais produtivas épocas da carreira.

Agora, aos 32 anos, regressa aos piedenses depois de experiências fugazes no Universitatea Cluj (Roménia), Estoril Praia e DOXA (Chipre) para ajudar o clube a assegurar a manutenção na II Liga.

O Cova da Piedade ocupa atualmente o 10.º lugar do escalão secundário português, com 15 pontos conquistados em 13 jornadas.