João Perdigão, árbitro de 26 anos pertencente à AF Santarém, morreu na sequência de um acidente de viação.

«Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, quero manifestar a minha tristeza pelo súbito desaparecimento deste jovem árbitro, apresentando as minhas mais sinceras condolências», reagiu Pedro Proença em declarações citadas no site da Federação Portuguesa de Futebol.

«É uma perda irreparável para a arbitragem nacional. Estamos solidários com a família e os amigos do João neste momento tão difícil», reagiu também Luciano Gonçalves, presidente do Conselho de Arbitragem.

João Perdigão integrava o quadro C4 Core da FPF.