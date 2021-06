A Federação Portuguesa de Futebol denunciou a «utilização abusiva do nome da Seleção Nacional numa campanha de marketing de uma marca de whisky relativa ao Euro 2020.

«A FPF comunica que irá tomar todas as providências necessárias para impedir que a marca da Seleção Nacional seja utilizada abusivamente por quem não tem esse direito», acrescenta a FPF, que aponta o dedo à «exploração irresponsável por parte daquela marca de direitos que não lhe pertencem e cuja utilização não foi autorizada».

Na mesma nota, o organismo lembra que qualquer atividade comercial relacionada com o Euro 2020 está exclusivamente reservada à UEFA e aos respetivos parceiros comerciais e que os profissionais do setor publicitário foram alertados para o perigo do chamado «ambush marketing».

«Mais informa a FPF que jamais permitirá que o seu nome seja associado a práticas relacionadas com apostas ou previsões desportivas», conclui o comunicado.