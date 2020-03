Portugal tem agora 331 casos confirmados de covid-19, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção Geral de Saúde. São mais 84 do que ontem, o que significa um aumento de praticamente 25 por cento num dia.

Para além dos casos confirmados, há 2203 casos não confirmados e 374 casos que aguardam resultado laboratorial. Três pessoas estão recuperadas e 4592 mantêm-se sob vigilância da Direção Geral de Saúde.

Por regiões, refira-se que Lisboa se mantém como região mais afetada pelo coronavírus, com 142 infetados, seguindo-se muito de perto a região norte, com 138 infetados. Há, de resto, 31 casos na regisão centro e 13 casos no Algarve.