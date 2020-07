A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um homem pelo homicídio de Francelina Santos, avó do atleta do Benfica, Marcos Chuva.



De acordo com o comunicado desta quarta-feira, o suspeito é o neto da vítima de 86 anos, Filipe Chuva, irmão mais velho do atleta dos encarnados.



As autoridades acreditam que o homicídio, consumado com uma facada no pescoço a 17 de maio, em Cascais, foi cometido dentro da casa da vítima, onde o suspeito se deslocava com frequência.



O homem será presente a um primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as medidas de coação (leia mais no site da TVI24).