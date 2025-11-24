O Ministério Público acusou três dirigentes de um clube de atividades desportivas ao ar livre de Vila do Conde do crime de peculato.

Segundo o DIAP Regional do Porto, os arguidos terão desviado 511 mil euros da instituição entre 2016 e 2020.

Entre os comportamentos descritos, lê-se em comunicado no site da Procuradoria-Geral Regional do Porto, o MP menciona a contabilização indevida de despesas de refeições e deslocações para os próprios e para familiares, sendo que essa foi uma prática, sublinha ainda o despacho, foi repetida ao longo de vários anos. Outra das formas de desvio apontadas diz respeito à realização de alegados empréstimos em dinheiro junto de particulares e apropriação dessas verbas, isto sem aprovação da Assembleia-Geral.

O Ministério Público acusa ainda os arguidos de usado verbas da associação para adquirirem equipamento informático e materias de construção para uso pessoal. A instituição está classificada como pessoa coletiva de utilidade pública.

Um dos arguidos enfrenta ainda uma outra imputação por se ter apropriado de 3 mil euros, tendo o mesmo alegado que levantou essa verba a pretexto de um empréstimo pessoal ao clube que não se terá realizado.

No total, o Ministério Público considera que os arguidos se apoderaram de mais de meio milhão de euros da associação, causando um prejuízo significativo ao funcionamento e missão do clube, dedicado à promoção de atividades ao ar livre no concelho de Vila do Conde. O MP requereu ao tribunal «a perda a favor do Estado das verbas ilicitamente apropriadas» e a condenação dos três dirigentes no respetivo pagamento, caso venham a ser considerados culpados.