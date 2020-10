Os sócios do Boavista aprovaram, na noite de sexta-feira, a parceria com o grupo do empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, em assembleia-geral extraordinária realizada no Estádio do Bessa.

Um total de 308 sócios formalizaram a entrada do proprietário dos franceses do Lille e dos belgas do Mouscron no capital social do clube, sem votos contra e com nove abstenções.

O dono e fundador da empresa Genii Capital, especializada em gestão de marcas e tecnologias de futuro, estabelecera, no verão, um pré-acordo com a direção presidida por Vítor Murta, com vista a levar de novo o Boavista aos palcos europeus.

O relatório e contas e respetivo parecer do Conselho Fiscal relativo a 2019 também foi discutido e aprovado, com 253 votos a favor, 51 abstenções e quatro votos contra, referiu o Boavista, em nota oficial.

A sessão magna ficou marcada pelas restrições impostas pela pandemia e teve várias intervenções de sócios, sobre a viragem na política de gestão da SAD, cuja maioria passa a ser detida por Gérard Lopez.

Sinal da mudança foi a entrada de um novo treinador, 20 contratações para o plantel e a passagem de Ricardo Costa a diretor-desportivo e de Admar Lopes a diretor-geral. Lopes, que é o ‘braço direito’ do diretor-desportivo do Lille, Luís Campos, negou na quarta-feira «uma ligação» do Boavista ao emblema gaulês, sublinhando que este é um projeto «completamente autónomo».