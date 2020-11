O avançado do Villareal, Gerard Moreno, é o único dos convocados por Luis Enrique que não vestiu as cores da seleção espanhola nos escalões de formação. O espanhol recordou o percurso que o conduziu à estreia pela La Roja no final do ano passado e que começou nas ruas e campos de terra de uma pequena província da Catalunha.

«Eu sou do bairro. Adorava estar na rua a jogar futebol ou nas balizas da escola. E se não existissem balizas, então com cones, qualquer coisa. Cresci feliz a brincar na rua com o meu irmão e os amigos dele, que eram mais velhos», contou ao jornal Marca.

Atualmente, Moreno admite que os futebolistas de bairro estão a desaparecer porque as crianças encontraram outras formas de diversão.

«Agora, preferem a tecnologia a brincar na rua. Quando eu era pequeno, todos brincavam na rua. Queríamos jogar a toda a hora e organizávamos jogos em qualquer lugar. Já não vejo isso. São outros tempos, mas o que sempre gostei foi o futebol de bairro, de rua. Era acabar os trabalhos de casa e sair disparado para jogar», recordou.

«Chegava com roupas rasgadas, sapatilhas… A malandrice que se aprende na rua é única. Notas quando jogas contra um jogador que cresceu na rua. Aprendem-se coisas que não se aprendem nas escolas ou em equipas organizadas», acrescentou.