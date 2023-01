Shakira lançou uma música que atingiu os tops mundiais e que lança várias indiretas - pouco indiretas, aliás - a Gerard Piqué após a separação do casal mediático, com o ex-jogador a envolver-se com Clara Chia.

«Contigo não regresso nem que chores ou supliques. Entendi que não é culpa minha que te critiquem, só faço música, peço desculpa se te salpiquei», «deixaste-me como vizinha a sogra, com a imprensa à porta e uma dívida ao fisco», ou «trocaste um Ferrari por um Twingo. Trocaste um Rolex por um Casio», são algumas das palavras cantadas pela artista colombiano.

Ora, depois de apresentar-se num programa em direto com um Casio, Piqué fez questão de comparecer num evento da Kings League ao volante...de um Renault Twingo, mostrando-se sorridente ao volante do carro compacto.