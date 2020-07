O Nacional da Madeira, que está de regresso à I Liga, anunciou, esta quarta-feira, a contratação do avançado húngaro Gergely Bobál para as próximas quatro temporadas.

O jogador de 24 anos, internacional sub-21 pela Hungria (participou no Europeu de sub-19 em 2014), fica, de acordo com o emblema insular, com uma cláusula de rescisão de dez milhões de euros.

Bobál, que representou o Zalaegerszeg na última temporada, fez grande parte da carreira no Honvéd, clube pelo qual foi campeão magiar em 2016/2017. Jogou ainda no Csákvári e no Gyirmot no país natal e passou também pela equipa B dos alemães do Wolfsburgo.