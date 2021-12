Germán Conti, defesa-central argentino, despediu-se do Bahia e vai regressar ao Benfica, clube ao qual está ligado contratualmente.

O jogador de 27 anos deixou uma mensagem de despedida do clube brasileiro nas redes sociais, com o desejo de que as duas partes «se voltem a encontrar no futuro».

No Bahia, Conti fez 45 jogos e marcou um golo.

O atleta formado no Colón foi contratado pelo Benfica em 2018/19, mas fez apenas dez jogos nessa época. Foi depois emprestado ao Atlas e mais recentemente ao Bahia.