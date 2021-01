O desafio foi lançado por Germano Mendes no início da semana. Entrevistado pelo Maisfutebol, Germano disse que ia tentar falar com José Mourinho e que lhe pediria o casaco oficial do Tottenham. Garantiu também que faria «a exibição de uma vida» e que o treinador teria de se «pôr a pau».



No domingo, dia deste histórico Marine-Tottenham da FA Cup, as coisas não correram bem assim. Germano, de forma «surpreendente», teve de ver o jogo a partir do banco de suplentes e não na baliza. Mas esse foi o único pormenor negativo. O resto, garante, é para contar com calma ao filho, o pequeno Rúben, de cinco anos.



«A 20 minutos do início do jogo, estava eu no balneário, bateram à porta. Abrimos e era um senhor do Tottenham a dizer que o José Mourinho queria falar comigo», conta Germano ao nosso jornal, ainda a tentar voltar à Terra, depois de tantos dias de emoções fortes.



«Fui ter com o mister e ele foi muito, muito simpático. Disse-me logo: 'então tenho de me pôr a pau?' e começou a rir-se. Ele contou-me que leu a minha história no Maisfutebol e que ficou muito surpreendido. Pelos vistos foi logo procurar coisas sobre mim, vídeos no youtube, teve essa curiosidade.»



Germano ofereceu a sua camisola do Marine a José Mourinho e, em troca, recebeu uma foto ao lado do Special One e a camisola oficial do treinador. «Não foi o casaco, mas foi a camisola dele, sim. Foi espetacular. Tirámos fotos e depois fui embora, mas ainda voltámos a falar antes do jogo. Eu estava a ir para o banco e o mister Mourinho meteu-se comigo, a brincar por eu não ser titular.»



Germano Mendes tem 29 anos, é luso-guineense e em Portugal jogou no Desp. Chaves, Vila Meã, Vilar de Perdizes e Oeiras. Está desde 2013 em Inglaterra e também já jogou na Finlândia. A partir de agora, pode contar a todos que José Mourinho um dia lhe foi bater à porta.