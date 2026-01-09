Gerrard: «Alexander-Arnold tinha tudo o que eu quis na minha carreira»
Lenda do Liverpool falou sobre a saída do lateral para o Real Madrid
Steven Gerrard abordou a ida de Trent Alexander-Arnold para o Real Madrid, tendo-se mostrado um pouco surpreendido pela decisão do lateral de 27 anos. Pelo meio confessou que sempre desejou ter tido uma equipa tão forte como o Alexander-Arnold teve.
«Acho que eu estava um pouco no meio. O Steve McManaman tomou a decisão correta, porque o Liverpool no qual ele jogou não era competitivo e foi um enorme salto sair daquele Liverpool para o Real Madrid. Portanto de um ponto de vista desportivo, não foi surpreendente. Acho que nove em cada dez pessoas dariam o mesmo salto», começou por dizer a antiga lenda dos Reds.
«Alexander-Arnold é uma situação muito diferente, porque ele estava a jogar provavelmente na melhor equipa de sempre do Liverpool. Estava a ganhar títulos da Liga Inglesa e a competir para ganhar a Liga dos Campeões. Ele tinha, na palma das mãos, o que eu desejei a minha carreira toda.»
Gerrard disputou 710 jogos e apontou 186 golos e 156 assistências ao serviço dos «Reds», conquistou troféus como, por exemplo, a icónica final da Liga dos Campeões de 2004/2005, em que a equipa inglesa, depois de estar a perder por 3-0 ao intervalo, chegou ao empate e venceu no desempate por grandes penalidades.
«Quando olho para trás, gostava de ter conquistado o que ele teve na palma das suas mãos. Por isso acho que a decisão de Alexander-Arnold deve ter sido muito mais difícil do que a do McManaman. Eu estava provavelmente no meio. Competíamos para ganhar as taças domésticas, estávamos sempre no meio da conversa, mas o Manchestrer United, o Arsenal e o Chelsea eram muito mais fortes do que aquele Liverpool», adiantou.
«Claro que para mim era muito tentador sair, recebi propostas que duplicavam o meu ordenado, mas eu coloquei sempre as coisas numa perspetiva desportiva. Pensei sempre o que era melhor para continuar a ser um dos melhores médios da Liga Inglesa e para manter o meu lugar na seleção inglesa. Essa perspetiva foi a que esteve sempre na minha cabeça.»
Esta temporada, Arnold fez, apenas, 11 jogos e uma assistência pela equipa de Xabi Alonso.