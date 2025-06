O Estrela da Amadora despediu-se de Diogo Travassos e Gerson Sousa, esta segunda-feira: recorde-se que o defesa estava emprestado pelo Sporting e o avançado pelo Benfica, regressando agora aos respetivos clubes.

Diogo Travassos tornou-se peça essencial no Estrela da Amadora, que conseguiu a manutenção na Liga. O lateral de 21 anos marcou um golo em 26 jogos realizados pelos tricolores.

Com toda a formação no clube leonino, Travassos chegou ainda a fazer três jogos pela equipa B, na Liga 3, antes de rumar à Reboleira em setembro. De regresso ao Sporting, o lateral direito tem contrato com os leões até junho de 2026.

Do outro lado, Gerson chegou à Reboleira em fevereiro, tendo feito apenas seis encontros pelos tricolores. Antes da mudança, o jovem extremo colecionava cinco golos em 22 jogos pela equipa B do Benfica, que disputa a II Liga.

Gerson fez a estreia na equipa principal em outubro de 2024, numa vitória sobre o Pevidém (2-0) a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Agora de regresso ao Benfica, o avançado tem contrato com clube da luz até junho de 2026.