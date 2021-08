O Betis sugeriu esta semana ao Benfica uma possibilidade de troca de William Carvalho por Florentino, num negócio que, segundo o Maisfutebol apurou, envolveria o empréstimo por uma temporada (até junho de 2022) de ambos os médios.



Os encarnados, entretanto, prontamente recusaram a oferta, sobretudo por causa do alto ordenado que aufere o internacional português em Espanha - cada clube ficaria responsável pelo salário do jogador contratado.

O Betis via nesta troca a possibilidade de aliviar a folha salarial, já que William Carvalho é um dos jogadores mais bem pagos do plantel, reforçando-se com um jovem mais acessível e sabendo que Jorge Jesus gosta do internacional português.



Apesar de ter o interesse de negociar Florentino, que está sem espaço no plantel dirigido por Jorge Jesus, o emblema da Luz continua a priorizar uma saída em definitivo ou no máximo um empréstimo com obrigação de compra.



Getafe continua a negociar Florentino



O Getafe também tem estado a tentar a contratação de Florentino nos últimos dias. O emblema espanhol já apresentou uma primeira proposta de empréstimo, a qual não foi aceite pelo Benfica, que pretende rever os contornos da oferta.

Basicamente o Getafe pretendia uma cedência sem taxa de empréstimo, ficando apenas responsável pelo pagamento do ordenado do jogador, mas o Benfica quer outro modelo e nesse sentido as duas partes continuam a negociar.