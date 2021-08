Cerca de um mês depois de chegar ao Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma falou sobre a mudança para Paris e sobre concorrência na baliza dos franceses. Em conversa com o Canal +, o guarda-redes italiano garantiu que chegou ao novo clube para jogar.



«Vim para Paris para jogar. O Paris Saint-Germain procurou-me e quis que eu viesse. Eu também queria vir para o PSG», disse Donnarumma, que garantiu que a concorrência de Keylor Navas não incomoda: « A competição não me assusta, o Navas é um grande guarda-redes, mas estou aqui para jogar. A competição é boa para nós os dois e a mim também me faz crescer muito. Vim para jogar e por isso vou dar tudo para ser o titular».

A competição com Navas «não cria problemas no balneário» e Donnarumma, vencedor do Euro 2020 com a seleção italiana, só pensa em jogar para ser o melhor.

«Quero tornar-me no número um do mundo, e com trabalho e determinação espero ter sucesso», revelou o italiano de 22 anos.