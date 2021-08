Richarlison estava naturalmente eufórico com a medalha de ouro do Brasil no torneio olímpico de futebol, após uma vitória na final frente à Espanha (2-1), e não mediu as palavras ao dirigir-se a Gianni Infantino, presidente da FIFA.



Numa altura em que Infantino procedia à entrega das medalhas aos jogadores do Brasil, Richarlison atirou: «Ó careca, ano que vem é no Qatar.»



Para que não subsistem dúvidas, e com o telemóvel sempre na mão, o avançado do Everton (Inglaterra) repetiu a expressão, perante a ausência de resposta do presidente da FIFA. O suíço-italiano, saliente-se, percebe perfeitamente português.



Richarlison espera que, em 2022, o dirigente esteja no Qatar a entregar o troféu de campeão do Mundo ao Brasil.



Veja o vídeo: