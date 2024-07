A festa espanhola depois da conquista do Euro 2024 originou alguns excessos. Na praça de Cibeles, em Madrid, os adeptos celebraram junto dos jogadores da seleção e, entre cânticos, um deles motivou a indignação de Gibraltar.

Cantou-se repetidamente «Gibraltar é espanhol», nesta segunda-feira, como forma de 'picar' os ingleses, que foram batidos na final do Euro 2024. O pequeno território, que tem uma população de 32 mil pessoas, pertence ao Reino Unido mas localiza-se no sul de Espanha.

O sucedido motivou uma queixa da Federação de Futebol de Gibraltar. «A FFG vai apresentar uma queixa oficial à UEFA na sequência dos festejos da seleção espanhola masculina no Euro 2024. A Federação de Futebol de Gibraltar registou a natureza extremamente provocadora e insultuosa das celebrações em torno da vitória da seleção espanhola masculina no Euro 2024», começam por dizer.

«Esta manhã, a federação está a ser aconselhada a apresentar uma queixa à UEFA, o organismo que rege o futebol europeu, relativamente aos cânticos e canções inaceitáveis, relacionados com Gibraltar, entoados pelos jogadores da seleção espanhola masculina após a vitória no Euro 2024. O futebol não tem lugar para comportamentos desta natureza», terminam, em comunicado.

A seleção espanhola venceu a inglesa por 2-1, no domingo, numa final inédita em Europeus. Gibraltar tem uma seleção de futebol que atua nas competições europeias (sem grande sucesso).

The Gibraltar FA to make official complaint to UEFA following Spanish Men’s National Team Euro 2024 celebrationshttps://t.co/GWKGrPrlhM