A novela entre Gigi Donnarumma e PSG pode estar perto do fim. O guarda-redes de 26 anos parece estar próximo de rumar ao Manchester City, segundo avança o jornal italiano La Stampa.

A situação encontra-se ainda pendente devido à saída de Ederson, ex-Benfica que deverá reforçar o Galatasaray. Só depois de o guardião brasileiro rumar à Turquia é que a entrada de Donnarumma nos «citizens» vai concretizar-se.

O guarda-redes italiano, recorde-se, já se despediu do PSG e o agente, inclusive, deixou duras críticas a Luis Henrique. Agora, Donnarumma aceitou receber cerca de 12 milhões de euros por ano no Manchester City, de acordo com a mesma fonte.

A exigência inicial do PSG foi de 50 milhões de euros, mas esse valor deverá cair para 35 milhões de euros. O jornal italiano dá garantias de que houve vários contactos diretos - e até profundos - entre Pep Guardiola e Donnarumma e fazem, ainda, referência a uma frase recente do treinador espanhol: «Ele [Donnarumma] está entre os três melhores guarda-redes do mundo».

Assim, Donnarumma parece estar perto de rumar à terceira equipa na carreira, depois de despontar no Milan e ter cumprido as últimas quatro temporadas nos parisienses.