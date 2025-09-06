Gil Martins
Há 28 min
FC Porto: médio da equipa B foi operado e já inciou processo de recuperação
Gil Martins sofreu uma lesão meniscal no joelho direito, tendo passado por uma intervenção cirúrgica bem sucedida
Gil Martins sofreu uma lesão meniscal no joelho direito, tendo passado por uma intervenção cirúrgica bem sucedida
Gil Martins, médio do FC Porto B, sofreu uma lesão meniscal no joelho direito. O atleta portista, tal como noticiou o clube, já foi submetido a uma intervenção cirúrgica que correu «conforme o planeado».
O jogador de 19 anos vai agora dar início ao processo de recuperação aos cuidados do departamento médico do clube, tal como informou o FC Porto.
Na presente temporada, Gil Martins, fez apenas um jogo, entrando nos quatro minutos finais do empate (0-0) com Feirense.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS