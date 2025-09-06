Gil Martins, médio do FC Porto B, sofreu uma lesão meniscal no joelho direito. O atleta portista, tal como noticiou o clube, já foi submetido a uma intervenção cirúrgica que correu «conforme o planeado».

O jogador de 19 anos vai agora dar início ao processo de recuperação aos cuidados do departamento médico do clube, tal como informou o FC Porto.

Na presente temporada, Gil Martins, fez apenas um jogo, entrando nos quatro minutos finais do empate (0-0) com Feirense.