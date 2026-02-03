O Gil Vicente anunciou, nas últimas horas do mercado, a contratação de Gil Martins, proveniente do FC Porto.

O clube de Barcelos confirmou vínculo com o jogador até 2028.

De acordo com o comunicado dos «dragões», o clube da Invicta fica, ainda, com 50 por cento do passe do médio de 19 anos. No entanto, os valores do negócio não foram divulgados.

«Nas últimas horas do mercado de janeiro, o FC Porto chegou a acordo com o Gil Vicente para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 50% dos direitos económicos de Gil Martins, mantendo os restantes 50% dos direitos económicos do atleta», refere o FC Porto, em nota oficial.

Gil Martins realizou, esta temporada, um jogo pela equipa B do FC Porto e junta-se, agora, ao quinto classificado da Liga.

ACOMPANHE O FECHO DO MERCADO AQUI