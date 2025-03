O Gil Vicente e o Benfica acertam nesta sexta-feira o calendário da Liga, cumprindo o jogo em atraso da 24.ª jornada.

O encontro, que arranca às 20h15 no Estádio Cidade de Barcelos, tem importância redobrada para ambas as equipas, ainda que por motivos distintos. Se o conjunto agora orientado por César Peixoto, que não ganha para a Liga desde a receção ao FC Porto (3-1 a 19 de janeiro); precisa de pontuar para sair da zona de perigo da classificação, o Benfica iguala o Sporting no topo em caso de triunfo.

Do lado dos encarnados, recorde-se, Ángel Di María já está recuperado de lesão, mas será que salta diretamente para as opções iniciais de Bruno Lage depois de um mês e meio parado? E Nicolás Otamendi? Mantém o lugar no onze mesmo com o desgaste acumulado ao serviço da seleção da Argentina? E Tomás Araújo? Está pronto para ir a jogo?

Dúvidas para tirar mais perto da hora do jogo, que pode ACOMPANHAR AO VIVO NO MAISFUTEBOL, mas para já são estas as apostas relativamente a galos e águias.