Sandro Lima, avançado do Gil Vicente, foi eleito o melhor avançado a atuar no principal campeonato português no mês de fevereiro, anunciou esta quarta-feira a Liga.

O jogador brasileiro recebeu 19,66 por cento dos votos e bateu Ricardo Horta (18,80%), que tinha vencido o prémio em janeiro, e Carlos Vinícius (14,53%).

Recorde-se que no mês em questão, o avançado de 29 anos apontou dois golos em cinco partidas.