O treinador do Gil Vicente, César Peixoto, confirmou a chegada do reforço Lucão, guarda-redes de 24 anos, que já está em Barcelos proveniente do Bragantino e que colmata a saída de Andrew para o Flamengo. O treinador também lançou o jogo da 18.ª jornada da Liga, ante o Nacional (sábado, 15h30):

Reforço:

«Já chegou o Lucão, acreditamos muito no Dani Figueira e no Picornell, terceiro guarda-redes».

Saída de Andrew, depois da de Pablo:

«[Ficamos] orgulhosos pelas oportunidades de carreira».

Mercado:

«Por mim, já tinha fechado o mercado. Disse que, se não saísse ninguém, não queria ninguém. Mas se os grandes têm de vender, equipas como o Gil Vicente muito mais. Faz parte do projeto.»

Ainda o empate com o Sporting:

«Demonstra muito a qualidade e capacidade da nossa equipa de jogar de igual para igual seja contra quem for. Esse empate aceita-se, mas a haver um vencedor seríamos nós.»

Superioridade ante os adversários:

«As equipas, das poucas vezes que têm ido à nossa baliza, estão a fazer golo e nós, com muito volume e muitos ataques, no detalhe da finalização, não temos sido tão agressivos. É o detalhe que está a faltar. Também não temos a obrigação de ganhar os jogos todos. Isso é para o Benfica, FC Porto ou Sporting.»

Jogo com o Nacional e desafio de igualar ou melhorar a primeira volta, nesta segunda que começa:

«Queremos começar a segunda volta a vencer diante de uma boa equipa, que nos vai causar muitos problemas. Temos que ser humildes, com os pés bem assentes no chão porque [ndr: a primeira volta] já ficou para trás. O Nacional tem bons jogadores, uma ideia bem vincada, é uma equipa cínica, que nunca baixa a guarda e temos que estar focados a 100 por cento.»