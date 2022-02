Ricardo Soares foi eleito o melhor treinador da Liga no mês de janeiro.

O timoneiro do Gil Vicente recolheu 39,47 por cento dos votos, e por isso ficou à frente do portista Sérgio Conceição (35,53 por cento) e do marítimista Vasco Seabra (5,92 por cento).

Em janeiro o Gil Vicente derrotou Vitória de Guimarães e Portimonense em casa, e pelo meio empatou com o Boavista, no Bessa.

A equipa de Barcelos ocupa o quinto lugar da tabela classificativa.