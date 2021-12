O Sporting partilhou nas redes sociais os bastidores da vitória sobre o Gil Vicente por 3-0, a décima seguida do campeão nacional nesta edição da Liga.

A viagem de avião rumo ao norte do país, a estadia no hotel em Braga, a chegada a Barcelos com o apoio dos adeptos, o acerto dos últimos detalhes já no estádio, o tradicional grito de guerra e, claro, os golos, não foram descurados num vídeo de 6 minutos.

Veja o backstage do jogo do Sporting: