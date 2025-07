O Gil Vicente perdeu com o Académico Viseu em mais um jogo de preparação (1-0). André Clóvis, avançado brasileiro, fez o golo da vitória da equipa da Liga.

O jogo decorreu à porta fechada, em Barcelos. Os gilistas perderam pela primeira vez na pré-época, depois de uma vitória e três empates. O Académico de Viseu, por sua vez, registou a segunda vitória em sete jogos.

André Clóvis mantém o bom momento de forma na pré-temporada, depois do hat-trick na vitória com o São João de Ver (7-0), da Liga 3. A SAD do emblema beirão rejeitou nos últimos dias uma proposta dos búlgaros do Levski Sófia pelo jogador, que tem estado em destaque.

O próximo jogo de preparação do Gil Vicente está agendado para o dia 2 de agosto, diante do Famalicão. O Académico de Viseu, por sua vez, enfrenta o Moreirense, em Moreira de Cónegos, na tarde desta quarta-feira.