O plantel do Gil Vicente recebeu uma visita especial de um pequeno adepto que trava uma batalha duríssima.

Carlos Afonso é um menino de 14 anos que conseguiu vencer um cancro na barriga diagnosticado em 2020, mas voltou a sofrer um novo revés e, já em dezembro do último ano, foi-lhe diagnosticado um novo cancro, desta vez no pulmão.

O pequeno adepto gilista teve de deixar de estudar para realizar os tratamentos e a mãe largou o trabalho para cuidar do filho.

Sensibilizado pela história, o plantel barcelense recebeu Carlos Afonso no estádio e o menino teve a oportunidade de conhecer o balneário e todas as instalações do recinto, bem como recebeu camisolas autografadas.

«Sei que vou ganhar esta luta, porque já conheço o adversário e já o venci uma vez. Mas uma equipa nunca ganha sozinha. Esta vitória não vai ser minha, mas sim nossa», disse o adepto gilista, num vídeo partilhado pelo clube.

De resto, o plantel e equipa técnica associaram-se à causa, assim como o clube, que vai reverter um euro na compra de bilhetes para a última jornada (sábado, diante do Casa Pia) para ajudar nas obras necessárias na casa de Carlos Afonso.