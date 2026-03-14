Na sala de imprensa, Custódio disse que o empate acaba por ser justo, mas que a haver um vencedor teria de ser o Alverca. Ainda assim, o técnico ficou satisfeito com o comportamento dos jogadores.

Análise ao jogo

Foi um bom jogo de futebol, contra uma grande equipa que está a fazer uma excelente época, e quando falamos aqui de justiça, não quero faltar ao respeito ao Gil Vicente, mas acho que a vitória acabava por no assentar bem. Acho que o golo no último minuto acaba por trazer alguma justiça, mas acho que a vitória nos assentava bem num campo dificílimo

Equipa imagem do que aconteceu com o Vitória e com o Benfica?

Tinham sido duas deslocações, dois jogos que não «ganhámos, mas a identidade da equipa estava lá. Saio satisfeito com isso, mas não por não ganhar. Está no meu ADN ganhar e quando não acontece, tira-me umas horas de sono. Estou orgulhoso dos meus jogadores e hoje só tenho elogios independentemente do resultado. Hoje acho que foi um bom jogo de futebol, os adeptos saem satisfeitos, e acho que merecíamos a vitória.