Um golo de Kaiky Naves no último suspiro do desafio evitou o triunfo do Gil Vicente, que parecia certo, e valeu o quinto empate consecutivo ao Alverca. Num desafio muito equilibrado, os galos adiantaram-se no marcador no primeiro tempo por Agustín. Sandro Lima igualou na etapa complementar e Agustín bisou, dando nova vantagem aos barcelenses. No último canto do encontro, Naves cabeceou para a vitória, com o esférico a desviar na cabeça de Carlos Eduardo e a enganar Lucão. Os gilistas continuam no 5.º lugar, agora com os mesmos pontos que o Famalicão.

César Peixoto fez apenas uma alteração depois do empate na Amadora. Gustavo Varela foi a jogo na frente de ataque no lugar do lesionado Hector Hernández. Já Custódio mudou duas peças após a igualdade caseira com o AVS. Na defesa, Naves rendeu Baseya e Sandro Lima surgiu no lugar de ponta de lança no lugar de Marezi.

O jogo só ganhou vida depois da meia hora. Até lá, o desafio desenrolou-se na zona do meio-campo, com as duas equipas a encaixar e a jogar longe do perigo. Os galos adiantaram-se no marcador por Agustín. Luís Esteves recuperou no miolo, desmarcou o uruguaio que, depois de se antecipar a um defesa, rematou colocado para golo. O Alverca sentiu o golo e, até ao descanso, os gilistas estiveram melhor.

A turma barcelense trouxe a confiança da primeira metade e ficou muito perto do 2-0, num remate de fora da área de Luís Esteves que esbarrou com estrondo na barra. André Gomes ainda tocou no esférico. Contra a corrente do jogo, emblema do Ribatejo chegou ao golo. Marvin falhou o atraso, Chiquinho recuperou e ofereceu o tento a Sandro Lima, que volta a marcar em Barcelos seis anos depois – foi jogador do Gil Vicente na temporada 2019/20.

O Alverca animou-se e ficou muito perto da remontada, valeu o poste da baliza gilistas que evitou o golo de Figueiredo. Lucão estava batido. Tal como se diz na gíria do futebol, “quem não marca, sofre”, voltaram a ser os minhotos a passar para a frente do marcador. Agustín recebeu o esférico à entrada da área de Santi García e disparou uma bomba para o fundo das redes.

O jogo voltava a ganhar vida e, pouco depois, os gilistas ficaram perto de aumentar a contagem, mas André Gomes fez bem a mancha ao isolado Gustavo Varela. Na resposta, Touaizi apareceu na área, após canto, a rematar para defesa apertada de Lucão. Até ao final, o Alverca carregou em busca do empate e acabou premiado. No último canto do encontro, Naves saltou mais alto do que toda a gente e cabeceou para golo. A bola ainda desviou em Carlos Eduardo, enganando Lucão. O resultado acaba por ser justo.

FIGURA: Agustín (Gil Vicente)

Terá sido o bis mais ingrato da carreira de Agustín. O extremo marcou um golo em cada parte e parecia encaminhar o galo para o regresso às vitórias, mas Naves tinha outros planos e empatou nos descontos. Antes, o uruguaio dos gilistas já tinha marcador dois belos golos: o primeiro com um remate rasteiro cruzar; o segundo com uma bomba a fuzilar a baliza de André Gomes.

MOMENTO DO JOGO: Golo de Naves nos descontos

Os adeptos gilistas já esfregavam as mãos com a conquista dos três pontos, mas o defesa central do Alverca tinha outros planos. Num pontapé de canto onde até André Gomes foi à área barcelense, Naves cabeceou e beneficiou do desvio de Carlos Eduardo para o fundo das redes.

POSITIVO: Sandro Lima (Alverca)

Regressou a Barcelos, onde jogou na época 2019/20 e apontou 13 golos, e voltou a fazer o gosto ao pé, mantando as saudades. O avançado brasileiro esteve muito ativo na partida e quando foi chamado a marcar, não perdoou.