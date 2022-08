O guarda-redes Andrew Ventura renovou contrato com o Gil Vicente até 2026, informou o clube de Barcelos.

Apontado na imprensa como possível alvo do FC Porto após a saída de Marchesin, o brasileiro de 21 anos assumiu-se como titular na época passada.

Antes do Gil Vicente, Andrew jogou sempre no Brasil, efetuando a formação no Botafogo, que o chegou a emprestar ao Maranhão.