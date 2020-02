Luís Godinho foi o árbitro destacado para o a visita do Benfica a Barcelos, para o embate com o Gil Vicente, marcado para segunda-feira, segundo anunciou esta sexta-feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol que, na véspera, já tinha anunciado as restantes equipas de arbitragem para os jogos da 22.ª jornada da Liga.

O árbitro da Associação de Futebol de Évora, que na ronda anterior apitou o V. Guimarães-FC Porto, vai contar com o apoio de Pedro Mota e Valter Rufo, enquanto Anzhony Rodrigues será o 4.º árbitro. João Pinheiro será o VAR de serviço no jogo que vai encerrar a 22.ª jornada da Liga.