César Peixoto, na sala de imprensa, disse que a vitória arouquense acaba por ser justa. O técnico diz não estar preocupado com a luta pela Europa, mas sim em perceber o que correu mal neste encontro.
Análise ao jogo
Não queríamos esta despedida e não foi o jogo que queríamos. O Arouca soube manipular a equipa e soube ganhar os espaços. Ao intervalo quisemos corrigir, mas o Arouca acaba por vencer e vencer bem. Queríamos terminar a época a vencer, queríamos brindar os nossos adeptos com uma vitória, mas temos de dar mérito ao adversário.
Adeus à Europa?
Matematicamente ainda é possível, mas temos de olhar para nós. Temos de olhar para este jogo e ver o que não fixemos bem. Durante a semana temos de trabalhar a equipa mentalmente e taticamente. Há muita coisa que temos de olhar para este jogo e reconstruir esta equipa para voltar a ser competitivos. Conseguimos estar até ao último jogo a lutar pela Europa e vamos lutar até ao fim por isso. No futebol tudo é possível e não estou preocupado com o próximo jogo. Preocupo em perceber o que fizemos mal para poder corrigir e voltar a ser competitivos.