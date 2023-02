Armando Evangelista, treinador do Arouca, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Gil Vicente:

«O jogo teve duas partes distintas. Fizemos uma primeira parte muito boa, em que levamos o jogo para onde pretendíamos. Fizemos o golo e tivemos mais duas oportunidades. A segunda parte foi completamente diferente. Tivemos algumas perdas de bola que galvanizou o Gil Vicente e tirou-nos alguma confiança.



No geral, na primeira parte o empate é escasso, na segunda parte do Gil Vicente poderá queixar-se do mesmo. Se houvesse justiça, vitória para o Arouca na primeira parte e vitória para o Gil Vicente na segunda. Por isso, em 95minutos, o resultado ajusta-se. Acaba por ser positivo porque é mais um ponto na nossa caminhada.

[exibição de Dabbagh] Dabbagh desde o momento que não saiu, é jogador do plantel e vai jogar sempre que a equipa técnica assim o quiser. É jogador do Arouca até junho e vai ser tratado como todos os restantes profissionais».